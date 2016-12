Heute ist ein guter Tag. Denn heute ist Tío da. Samuel lacht laut, dann drückt der 17-Jährige einige seiner Mitschüler stürmisch an sich, bevor er auf das Schulpferd klettert. Langsam trabt er ein paar Runden über den sandigen Innenhof der Escuela Especial Santa Luisa in Santiago de Chile. Einmal in der Woche können die geistig und körperlich behinderten Schüler auf Tío reiten. "Das beruhigt die Kinder ungemein", schwärmt Schulleiterin Maveline Espinoza Aros. "Außerdem entdecken sie neue motorische Fähigkeiten." Als Samuel vom Pferd steigt, fällt er Maveline begeistert in die Arme. Sie knufft ihn liebevoll in die Seite. Die 34-Jährige freut sich, dass er so glücklich ist. Denn es gibt nicht nur gute Tage in Samuels Leben.

An schlechten Tagen huscht der große, schlaksige Junge schon mal aus dem Schulbus direkt in die Klasse, den Blick stumm auf den Boden gerichtet. Samuel kauert sich dann auf seinen Stuhl und wartet zusammengesunken, bis der Unterricht endlich beginnt. An diesen Tagen hat ein einziger flüchtiger Blick morgens in den Spiegel Samuel daran erinnert, was ihm vor sechzehn Jahren geschah.

Als er gerade ein Jahr alt war, wurde er von seiner drogensüchtigen Mutter alleine zu Hause gelassen. Als sie Stunden später zurückkam, stand die Wohnung in Flammen. Die Mutter hatte eine Kerze brennen lassen. Samuel erlitt Verbrennungen dritten Grades. Die Nase des Jungen ist heute nur noch ein Knorpel, seine Ohren sind verkrüppelt. Von den Händen blieben vernarbte Stümpfe. Samuel muss mit offenen Augen schlafen, seine Lider sind verschmort.

Viele chilenische Eltern schämen sich auch heute noch für ihre behinderten Kinder. Sie lassen sie nicht vor die Tür.



Nur kurze Zeit nach dem Unglück gab die überforderte Mutter ihr versehrtes Kind zur Adoption frei. Der kleine Samuel wurde von Norma Tapia Robles, 66, aufgenommen, die sich seither liebevoll um ihn kümmert. Sie ist es auch, die Samuel später einen Platz auf der Escuela Especial Santa Luisa besorgt, einer Schule, die Kinder aufnimmt, die es an anderen Schulen schwer hätten.

Die Santa Luisa ist eine der wenigen staatlich geförderten Schulen in Chile, die auf Schüler mit besonderen Bedürfnissen zugeschnitten sind. Nicht umsonst werden die Lehrer hier "Tía" oder "Tío" genannt, "Tante" oder "Onkel". Sie haben einen sehr respekt- und verständnisvollen Umgang mit den Kindern, die alle in irgendeiner Form behindert sind. "So sagen wir das hier allerdings nicht", kommentiert Maveline Espinoza Aros. "Unsere Kinder haben vielmehr besondere Fähigkeiten. Was ihnen an einer Stelle vielleicht fehlt, gleichen sie mit ihrer Art an anderer Stelle wieder aus." In vier Klassenstufen besuchen insgesamt 96 Kinder die Schule, lernen hier, spielen, basteln, treiben Sport. Platz wäre sogar für 136 Schüler. Doch so weit ist die chilenische Gesellschaft noch nicht. Behinderte werden hier noch immer "minusválidos" genannt, was so viel bedeutet wie "Menschen, die weniger wert sind".

Viele Eltern in dem südamerikanischen Land schämen sich auch heute noch für ihre behinderten Kinder und lassen sie nicht vor die Tür. Samuels Adoptivmutter wollte ihn auf keinen Fall verstecken. Da es aber kaum Förderschulen gibt, schickte sie ihren Sohn zunächst auf eine Regelschule. Dort gab es massive Probleme. Mitschüler hänselten Samuel wegen seines Aussehens. Er ist geistig völlig gesund und konnte im Unterricht mühelos mithalten. Doch die ständigen Beschimpfungen ließen ihn laut werden. Er schrie und störte so den Schulbetrieb. Einige Lehrer schlossen ihn aus. "Die anderen erschrecken sich doch nur vor dir", sagte einer von ihnen. "Hier kannst du auf keinen Fall bleiben."

Samuel wechselte die Schule, immer und immer wieder. Am Ende waren es acht Regelschulen im Großraum Santiago, die er besuchte. Keine konnte ihn eingliedern. Seine Adoptivmutter wollte das nicht hinnehmen. Sie wandte sich an das Bildungsministerium. Ohne Erfolg. Dreimal ging sie sogar persönlich zur Schulbehörde, einmal wartete sie fünf lange Stunden vor dem Büro des zuständigen Beamten. Niemand empfing sie. Norma glaubt, dass behinderte Kinder den chilenischen Behörden unangenehm sind. Keiner will über sie sprechen. Nicht einmal verlässliche Zahlen, wie viele Kinder in Chile mit einer Behinderung leben, scheint es zu geben.

Nachbarn erzählten ihr schließlich von der neuen Schule, die doch vielleicht auch was für Samuel sein könnte. Und wirklich: Schon am ersten Tag an der Santa Luisa fühlt er sich akzeptiert und angenommen. "Tante Maveline schloss mich sofort in die Arme", erzählt er mit einem Lächeln. Seither hat der Schüler den Unterricht nie wieder gestört. Schlechte Tage hat er selten. Und wenn die schlimmen Erinnerungen ihn doch einholen, versucht er, in eine ruhige Ecke zu gelangen. Mit seinem Smartphone hört er dann Musik und wiegt sich im Takt. Er tanzt so lange, bis die Erinnerungen verblassen.

"Tío!", ruft ein kleiner Junge mit Begeisterung in der Stimme. Sofort kommt das Schulpferd angetrabt. Nico ist sechs Jahre alt. Er hat das Downsyndrom. Hector, sein Betreuer, hilft ihm, aufzusteigen. Als sich das Pferd in Bewegung setzt, läuft Hector nebenher, damit Nico nicht hinunterfällt. Beim Reiten müssen die Muskeln des Jungen die Bewegungen des Tieres ausgleichen und werden so gestärkt. Er soll beweglicher werden. Der Kleine beugt sich weit nach rechts und greift bunte Wäscheklammern aus einem Plastikeimer, den ihm Hector hinhält. Dann steckt er sie in die Mähne des Tiers. Eine Klammer: "Klick." Die nächste: "Klick." Bei jedem "Klick" wird ­Nicos Lächeln größer.

Der behindertengerechte Schulalltag an der Santa Luisa ist in Chile eine Ausnahme. Es gibt zwar Sonderschulen, die Kinder mit Behinderungen besuchen können. Allerdings werden sie dort mehr verwahrt als gefördert und bleiben im Schnitt auch nur dreieinhalb Jahre. Die meisten schaffen es anschließend nicht, selbstständig einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. "Die Menschen haben Angst vor dem Umgang mit Behinderten", erklärt Maveline Espinosa Aros. Betroffenen Eltern fehle oft die Einsicht, dass ein spezielles Angebot für ihre Kinder sinnvoll wäre und letztlich alle davon profitieren würden.

Dass es die Santa Luisa überhaupt gibt, ist allein Mavelines Willensstärke zu verdanken.Nach ihrem Studienabschluss in Erziehungswissenschaften bat die junge Frau ihren Vater Jorge Orlando Espinoza Toro um Unterstützung: "Papa, hilfst du mir beim Aufbau einer besonderen Schule?" Der erfolgreiche Möbelhersteller sagte sofort Ja. "Wir mussten doch was für die Kinder tun", meint er heute rückblickend.

Doch ein Schulgebäude zu errichten war nur ein erster Schritt. Die folgende Auseinandersetzung mit den Behörden war langwierig und nervenaufreibend. Die wollten schlicht nicht verstehen, warum eine solche Schule nötig sein sollte. Mit immer neuen Auflagen versuchten sie, die Eröffnung zu verhindern. Doch Maveline Espinoza Aros ließ sich nicht beirren. Gemeinsam mit ihrer Schwester ­Barbara, die gerade ihr Jurastudium beendet hatte, kämpfte sie ihr Vorhaben schließlich durch: Im März 2011 konnte Santa Luisa eröffnen. Mit der Zeit kamen immer mehr Kinder, auch jene aus den armen Familien, denn die Schule kostet kein Geld.



In einem der Klassenzimmer sitzen gerade acht Schüler vor silbernen Waagen. Sie haben gelernt, wie man Gewürze anbaut, nun üben sie, wie man sie für den Verkauf vorbereitet. Vorsichtig füllt die 13-jährige Paulina Rosmarin, Oregano und Mateblätter in kleine Plastiktüten. Beim Verschließen mit einem Clip hilft ihr die Lehrerin. Das kann Paulina selbst nicht, sie hat das Downsyndrom. Später werden die Schüler die Gewürztütchen auf Santiagos Märkten verkaufen. So sollen sie auf einfache Erwerbsarbeiten vorbereitet werden. Allein der Gewürzverkauf könnte ihren Familien vielleicht ein zusätzliches Einkommen einbringen. Ein staatliches soziales Netz, vergleichbar mit dem deutschen, gibt es in Chile nicht.



Auch Samuel lebt mit seiner Mutter Norma, seiner 32-jährigen Schwester Katherine und deren Freund in einem winzigen Haus am Stadtrand. Das Viertel gilt vor allem nachts als gefährlich. Doch ihn stört das nicht: "Ich lebe gerne hier. Ich liebe meine Familie. Sie ist sehr gut zu mir. Alle geben gut auf mich acht." Der Jugendliche sitzt im Wohnzimmer, vor sich eine Spielkonsole. ­Geschickt bedient er den Controller mit seinen Armstümpfen. Er liebt Computerspiele. Eines Tages würde er gerne im IT-Bereich arbeiten. "Ich träume sogar davon, zu studieren", sagt er leise. Sein größter Wunsch wäre jedoch, von den Menschen einfach ganz ­normal behandelt zu werden. Seine Mutter nimmt ihn in den Arm und streicht ihm sanft über die Wange. "Samuel ist schlau und sehr begabt", sagt sie. Sie frage sich allerdings, ob die Arbeitswelt in Chile bereit für Menschen wie ihren Sohn sei.



Die Zukunft wird es zeigen. Im Moment denkt Samuel erst einmal über eine neue ­Nase nach. Die Kosten für die Operation würde eine gemeinnützige Organisation übernehmen. Doch inzwischen hat er mehr als dreißig Operationen über sich ergehen lassen müssen, jede für sich ist eine seelische und körperliche Belastung. Seine Schwester Katherine winkt ab: "Ob mein Bruder eine Nase hat oder nicht, ist nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass wir ihn lieben, wie er ist." Samuel lacht, dann drückt er seine Schwester stürmisch an sich.