Summer Event mit Stil-Beratung in Berlin

Mama werden und gut ausschauen – das gehört für Saskia Hilgenberg und Janine Dudenhöffer vom Lifestyleblog Mummymag fest zusammen. Am 1. Juli 2017 von 12 bis 16 Uhr laden die beiden Stylistinnen ins Stokke Summer House in Berlin zu einer "Style-The-Bump"-Beratung.

Sie bieten eine kuratierte Auswahl an bequemer Schwangerschaftskleidung des schwedischen Labels Boob, sowie Streetwear Mode des Concept Stores "Kauf Dich Glücklich" an. Dazu liefern sie Styling-Ideen für die Zeit nach der Geburt und eine Nailbar zum Wohlfühlen. Und das kostenlos! Anmeldung hier.

Für alle, die es nicht am Samstag zum Styling-Event schaffen: Im Stokke Summer House finden noch bis zum 29. Juli verschiedene Events, Yogakurse und Lesungen statt und auch die kleinen Gäste kommen bei Bastel-Workshops auf ihre Kosten. Die gesamte Produktpalette des skandinavischen Möbelherstellers Stokke ist auf zwei Etagen ausgestellt und darf nach Herzenslust ausprobiert werden, Babytragen und Kinderwagen stehen zur Ausleihe bereit. Und last but not least: eine Nido gibt es obendrauf!

Wo? Stokke Summer House: Torstraße 161, Berlin

Wann? Noch bis zum 29.07.17

Öffnungszeiten: Dienstag – Samstag, 11-17 Uhr