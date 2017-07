Mutter fliegt nach Paris und lässt ihre Kinder alleine zurück - das ist ihre Entschuldigung

Eine Mutter aus dem britischen Bradford ist für zwei Tage nach Paris gereist, um dort mit ihrem Partner die gemeinsame Hochzeit zu planen. So weit, so gewöhnlich. Problematisch ist nur, dass sie dabei ihre beiden Söhne, sechs und elf Jahre, alleine zu Hause zurückließ. Wie die BBC berichtet, ist sie dafür von einem Gericht wegen Gefährdung des Kindeswohls zu sechs Monaten Haft verurteilt worden, ausgesetzt für ein Jahr zur Bewährung.

Im März, als sich der Fall ereignete, hatten sich Polizisten um die zurückgelassenen Jungen gekümmert. Der jüngere der Beiden hatte seinem Lehrer erzählt, dass seine Mutter in Frankreich sei. Daraufhin hatte die Schule vergeblich versucht, die Frau zu kontaktieren. Als sie schließlich aus Paris zurückkehrte, sei sie festgenommen worden.

"In jeder anderen Hinsicht eine fürsorgliche Mutter"

Eigentlich habe sie die Kinder in die Obhut eines Freundes geben wollen, erklärte die Mutter laut BBC der Polizei. Der ältere Sohn habe ihr aber versichert, dass er und sein Bruder alleine klar kommen würden. Seine Mandantin habe einen schrecklichen Fehler gemacht, so der Anwalt der Mutter, sie sei aber "in jeder anderen Hinsicht eine fürsorgliche Mutter".





Die Mutter habe ihre Kinder in "erhebliche Gefahr" gebracht, so der Richter in der Urteilsverkündung. Trotzdem unterscheide sich der Fall von vergleichbaren Situationen, in denen Eltern ihre Kinder zurückgelassen hätten. Außerdem hätten die Jungs glücklicherweise keinen Schaden genommen.

Die Hochzeit sei nach Informationen des Gerichts übrigens weiterhin geplant.