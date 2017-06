Diese Geschwister sind sehr viel älter als sie aussehen - doppelt so alt

Lure Hsu ist Innenarchitektin und Modebloggerin aus Taiwan, aber ihre 230.000 Follower bei Instagram und ihre 341.000 Facebook-Fans wollen vor allem ihr Schönheitsgeheimnis wissen. Denn Lure Hsu feiert in Kürze ihren 42. Geburtstag - sieht aber mindestens 20 Jahre jünger aus, wovon die unzähligen Fotos auf ihren Accounts in den sozialen Medien eindrucksvoll zeugen.

Wie die britische "Daily Mail" berichtet, liegt das extrem junge Erscheinungsbild in der Familie: Auch Lures Schwestern, das 36-jährige Model Sharon und das 40-jährige It-Girl Fayfay, machen optisch eher den Eindruck, als seien sie gerade dem Teenager-Alter entwachsen. Wenn überhaupt. Zu allem Überfluss zeigt die "Daily Mail" auch ein Foto der 63-jährigen Mutter mit ihren Töchtern - und auch die könnte locker als 30-Jährige durchgehen.

Taiwan: Die "Familie des eingefrorenen Alters"

親愛的菲菲生日快樂🎁🎂要一直健康,平安,幸福❤️love u❤️ #lurehsu #許路兒 #許菲菲 #許維恩 Ein Beitrag geteilt von ⭐️許路兒⭐️ (@lurehsu) am 26. Jun 2017 um 20:40 Uhr

Es ist also vor allem eine Sache der guten Gene. Kein Wunder, dass Medien in Taiwan die Hsus bereits als "Familie des eingefrorenen Alters" bezeichnet haben. Ansonsten komme es auf die Ernährung an, da sind sich die Frauen einig: Fayfay trinke jeden Morgen ein großes Glas lauwarmes Wasser, "350 bis 500 ml". Lure sagt, sie halte sich von zuckerhaltigen Getränken fern, trinke ebenfalls viel Wasser und ansonsten nur eine Tasse Kaffee am Morgen. Außerdem behandele sie jeden Morgen und jeden Abend ihre Haut mit Feuchtigkeitscreme. Sharon kümmert sich auf andere Weise um ihre Haut - sie schütze sie, so gut es geht, vor Sonneneinstrahlung.

Früher sei den Mädchen nicht aufgefallen, dass sie so jung aussehen - aufgrund des jugendlichen Erscheinungsbild ihrer Mutter kannten sie es ja nicht anders, so Fayfay. Auch der 74-jährige Vater der Familie sehe bis heute sehr gut aus, sagt sie, er lasse sich bloß nicht so gerne fotografieren wie der weibliche Teil der Familie: "Er ist schüchtern", sagt Fayfay.