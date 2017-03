«Big Bang Theory»-Ableger über jungen Sheldon angekündigt

Hollywood - Oft hat Sheldon Cooper in der Sitcom «Big Bang Theory» über seine komplizierte Kindheit in Texas geklagt - jetzt will der Sender CBS die Geschichte der Hauptfigur in einer eigenen TV-Serie erzählen. CBS kündigte das Spin-off «Young Sheldon» an. Darin erzähle Darsteller Jim Parsons als erwachsener Sheldon aus seinem Leben als Neunjähriger. In «Young Sheldon» wird der achtjährige Iain Armitage das junge Genie spielen. Armitage hatte bereits in der CBS-Serie «Big Little Lies» eine große Rolle.