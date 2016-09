«Engel der Armen»: Papst Franziskus spricht Mutter Teresa heilig

Rom/Kolkata - Bei einem der größten Ereignisse seiner Amtszeit spricht Papst Franziskus heute die albanische Ordensfrau Mutter Teresa heilig. Knapp 20 Jahre nach ihrem Tod wird die als «Engel der Armen» verehrte Friedensnobelpreisträgerin in einer feierlichen Zeremonie auf dem Petersplatz in den Stand der Heiligen erhoben. Hunderttausende Pilger und zahlreiche internationale Delegationen werden in Rom erwartet, für die Sicherheit auf dem Petersplatz sind Tausende Helfer im Einsatz, eine Flugverbotszone wird eingerichtet.