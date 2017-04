«Kerngesund und stramm»: Weiße Tiger-Vierlinge in Österreich

St. Aegyd am Neuwalde (dpa) - Die weißen Tiger-Vierlinge aus dem Zoo Kameltheater Kernhof in Österreich entwickeln sich prächtig. Einen Monat nach ihrer Geburt hätten sie bereits fünf Kilo zugelegt. Die Babys mit den Namen Falco, Toto, Mia und Mautzi sind laut Zoo-Direktor Herbert Eder «kerngesund und stramm». Es ist die dritte Mehrlings-Tiger-Geburt in dem Zoo seit 2012. Auch die aktuellen Tiere seien auf natürliche Weise gezeugt worden. Tiger-Mutter Thalie und der bereits 25-fache Vater Samir hätten in dem ruhigen Tal ohne elektrische Zäune ein gutes Leben.