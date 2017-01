«Lambada»-Sängerin tot in verbranntem Auto gefunden

Rio de Janeiro - Die Sängerin des Welthits «Lambada», Loalwa Braz Vieira, ist tot in einem verbrannten Auto gefunden worden. Die verkohlte Leiche der Brasilianerin wurde in einem Ort nahe Rio entdeckt. Das Auto verbrannte in der Nähe der Wohnung von Braz. Ein Verdächtiger, der früher in ihrem Anwesen gearbeitet hat, wurde festgenommen. Er soll gestanden haben, die Sängerin getötet zu haben. Sie hatte 1989 als Sängerin der Gruppe Kaoma Weltruhm erlangt. Der «Lambada»-Song stand in vielen europäischen Hitparaden wochenlang auf Platz eins.