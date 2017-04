«Let's Dance»: Ex-Eisschnellläuferin Friesinger-Postma raus

Berlin - Die Ex-Eisschnellläuferin Anni Friesinger-Postma muss die RTL-Show «Let's Dance» verlassen. Die 40-Jährige schied am Abend in Runde vier mit ihrem Tanzpartner, dem Profi Erich Klann, aus. Nach dem Votum der Jury um Motsi Mabuse, Jorge Gonzalez und Joachim Llambi sowie der Abstimmung der Zuschauer landete das Paar auf dem letzten Platz und ist somit raus aus dem Wettbewerb. Am Freitag in zwei Wochen kämpfen die zehn verbliebenen prominenten Kandidaten weiter um den Show-Titel «Dancing Star».