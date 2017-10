«Nate» zum Hurrikan hochgestuft - Warnung für US-Golfküste

Washington - Der Tropensturm «Nate» hat sich im Golf von Mexiko zu einem Hurrikan der Stufe eins mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern pro Stunde aufgebaut. Das US-Hurrikanzentrum in Miami sprach für die US-Golfküste von Louisiana bis Florida eine Hurrikan-Warnung aus. «Nate» befindet sich demnach 240 Kilometer nordwestlich der westlichen Spitze von Kuba. Es wird erwartet, dass er heute am späten Abend an der Golfküste der USA auf Land treffen wird.