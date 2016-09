«Netzwerk bis Syrien»: Islamist Sven Lau vor Gericht

Düsseldorf - Vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht hat der Prozess gegen den bundesweit bekannten Islamisten Sven Lau begonnen. Die Bundesanwaltschaft hat den 35-Jährigen wegen Unterstützung der islamistischen Terrormiliz Jamwa angeklagt. Lau habe «unter dem Deckmantel humanitärer Hilfe die Terrorgruppe unterstützt», sagte Staatsanwalt Malte Merz. Lau könnte nach Angaben des Vorsitzenden Richters sogar als Terrorist des «Islamischen Staats» verurteilt werden. Die Jamwa soll eng an den IS angebunden und später in ihm aufgegangen sein. Dem 35-Jährigen drohen bis zu 15 Jahre Haft.