Touristin stürzt für spektakuläres Foto aus Versehen in den Tod

Die erst 23-Jährige Südkoreanerin Hyewon Kim wollte in England studieren und bereiste alleine auch die "Seven Sisters" in East Sussex, eine Region im Südosten Englands. Dort bat sie einen Fremden, einige Fotos von ihr zu schießen, während sie am Rand der Klippen stand, die an ihrer steilsten Stelle mehr als 60 Meter in die Tiefe reichen.



Beim Posen für das Bild sprang die junge Studentin in die Luft. Bei der Landung verlor sie offenbar den Halt und stürzte die Klippen hinab. Der Sturz endete tödlich.

Ein trauriger und unnötiger Tod an den "Seven Sisters"

Der zuständige Untersuchungsbeamte, Mark Webb, sprach von einem "traurigen und unnötigen Tod einer jungen Frau." Trotzdem wolle man die Sicherheitsvorkehrungen nicht verschärfen. Denn die angebrachten Warnschilder seien unübersehbar. Jede weitere Sicherheitsvorkehrung verunsichere die Besucher. So hat es zumindest die Stadt im Juli diesen Jahres entschieden. Das berichtet das britische Nachrichtenportal "BBC".

Einen Tag vor dem tödlichen Unfall hab es einige Steinrutsche an den Felsen gegeben, was die Plattform am Rande der Felsen wohl etwas unstabil gemacht habe.