«Spiegel»: Personelle Konsequenzen wegen Kasernen-Skandals

Berlin - Nach dem Skandal um demütigende Ausbildungspraktiken in einer Kaserne im Südwesten zieht das Verteidigungsministerium personelle Konsequenzen. Laut «Spiegel» hat Ministerin Ursula von der Leyen einen Referatsleiter abgesetzt. Demnach war das Referat Beschwerden wegen sexuellen Mobbings und brutaler Ausbildungsinhalte aus Sicht von der Leyens zu zögerlich nachgegangen. Anfang Februar hatte der Generalinspekteur der Bundeswehr, Volker Wieker, die Staufer-Kaserne in Pfullendorf besucht. Anlass waren Berichte über demütigende Rituale und sexuelle Nötigung in der Truppe.