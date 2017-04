Die dunkle Vergangenheit des rausgeworfenen Passagiers

David Dao ist beinahe über Nacht bekannt geworden als der Passagier, der brutal aus einem "United Airlines"-Flugzeug gezerrt wurde. Die Aufnahmen aus der Maschine gingen in den sozialen Netzwerken viral, doch es ist offenbar nicht das erste Mal, dass der 69-jährige Mediziner Ärger hat. Das Portal "Courier-Journal", ein Ableger der Tageszeitung "US Today", berichtet von Daos dunkler Vergangenheit.

Demnach ging Dao in den 1970er-Jahren auf eine medizinische Schule in Vietnam, bevor er in die Vereinigten Staaten umzog. Dort begann er, als Lungenmediziner zu arbeiten. Im Jahr 2005 habe er dann seine Lizenz als Mediziner verloren, nachdem er wegen einer Straftat verurteilt worden sei. Besonders pikant: Dao soll in seiner Eigenschaft als Arzt kriminell geworden sein. 2003 wurde der Lungenmediziner dem Bericht zufolge festgenommen, weil er für einen Patienten illegal Rezepte für verschreibungspflichtige Medikamente ausgestellt haben soll - im Gegenzug für sexuelle Dienste.

Dao erholt sich vom "United Airlines"-Zwischenfall



Ein Gericht verurteilte den Mediziner im November 2004 zu einer fünfjährigen Bewährungsstrafe, wenig später habe er seine Lizenz abgeben müssen. Erst im Jahr 2015 soll Dao wieder die Erlaubnis bekommen haben, als Arzt zu arbeiten. In der Zwischenzeit soll sich der Mediziner erfolgreich als Poker-Spieler versucht haben, berichtet das Klatschmagazin "TMZ". Demnach habe er in der "World Series of Poker" insgesamt über 230.000 Dollar (umgerechnet rund 217.000 Euro) gewonnen.

Mittlerweile gehe es dem Familienvater übrigens wieder besser, sagte eine Mitarbeiterin seiner Praxis im US-Bundesstaat Kentucky dem "Courier-Journal". Er werde weiter im Krankenhaus behandelt, nach seiner Entlassung wolle er wieder seiner Leidenschaft nachgehen: sich um seine Patienten kümmern.