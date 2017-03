1. Liga: Schalke siegt souverän gegen Augsburg

Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 hat sich mit einem klaren Bundesliga-Sieg Selbstvertrauen für das Rückspiel in der Europa League geholt. Gegen den FC Augsburg gewannen die Königsblauen mit 3:0. Die Winterzugänge Guido Burgstaller und Daniel Caligiuri trafen schon vor der Pause. Torwart Ralf Fährmann parierte einen Elfmeter von Paul Verhaegh. In der Tabelle der Fußball-Bundesliga zog Schalke mit 30 Punkten auf den elften Platz an Augsburg vorbei. Im Europapokal steht nach dem 1:1 im ersten Duell am Donnerstag das Achtelfinal-Rückspiel in Mönchengladbach an.