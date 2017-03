11 Festnahmen am Rand von Pariser Demonstration gegen Polizeigewalt

Paris - Sicherheitskräfte haben am Rand einer Demonstration gegen Polizeigewalt in Paris elf Menschen vorläufig festgenommen. An dem Marsch nahmen zwischen 7000 und 7500 Menschen teil, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Polizei. Am Rande sei zu Ausschreitungen gekommen. Seit der umstrittenen Festnahme eines 22-Jährigen Anfang Februar im Pariser Vorort Aulnay-sous-Bois war es immer wieder zu Demonstrationen und Protesten mit Ausschreitungen gekommen. Ermittelt wird gegen vier Polizisten.