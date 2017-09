14-Jähriger geht in Österreich mit Messer auf Eltern los - Vater tot

Bregenz - Ein 14-Jähriger hat in Österreich seine Eltern mit einem Messer attackiert und den Vater dabei getötet. Der Junge verletzte auch seine Mutter und sich selbst. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht, der Junge stehe dort unter Polizeiaufsicht, wie die Polizei in Vorarlberg berichtete. Die Tat passierte in der Nacht in Götzis, rund 25 Kilometer südlich von Bregenz am Bodensee. Das Motiv ist noch unklar, so die Polizei. Die Mutter schwebt nach Angaben eines Polizeisprechers nicht in Lebensgefahr.