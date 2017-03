14-Jähriger zeigt Eltern wegen Drogenkonsums an

Passau - Ein 14-Jähriger aus Passau hat den Drogenkonsum seiner Eltern nicht mehr ausgehalten und die beiden bei der Polizei angezeigt. Der Polizei zufolge war der Junge gestern mit seinem 33-jährigen Vater und der 39 Jahre alten Mutter gemeinsam in ihrer Wohnung, während die beiden Betäubungsmittel konsumierten. Plötzlich rannte der 14-Jährige von Zuhause weg und wandte sich an die Polizei. Polizisten durchsuchten die Wohnung und stellten Marihuana sicher. Der Junge wurde in ein Kinderheim gebracht.