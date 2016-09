1860 München gewinnt Derby in Nürnberg

Nürnberg - In Überzahl hat der TSV 1860 München in einem rassigen Zweitliga-Derby beim 1. FC Nürnberg mit 2:1 gewonnen. Der Österreicher Michael Liendl erzielte in der 79. Minute mit einem satten Linksschuss das Siegtor für die Gäste. Kurz zuvor sah der Nürnberger Angreifer Guido Burgstaller die Gelb-Rote Karte.Der FCN bleibt damit unter seinem neuen Fußballtrainer Alois Schwartz sieglos.