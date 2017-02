1860 München gewinnt Zweitliga-Derby gegen 1. FC Nürnberg

München - Der TSV 1860 München hat in der 2. Bundesliga das Derby gegen den 1. FC Nürnberg gewonnen. Mit dem 2:0-Erfolg gegen die Franken setzten sich die Münchner auf sieben Punkte von der Abstiegszone ab. Abdoulaye Ba in der 16. Minute und Lumor in der 39. Minute sorgten für den siebten Saisonsieg der Gastgeber. 1860 ist daheim seit nunmehr sieben Spielen ungeschlagen und hat 25 Zähler auf dem Konto. Die Nürnberger enttäuschten über weite Strecken und liegen nach dem 21. Spieltag mit 29 Punkten auf Platz acht.