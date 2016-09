29 Verletzte bei Explosion in Manhattan - «vorsätzlicher Akt»

New York - Bei einer Explosion im New Yorker Stadtteil Manhattan sind am Abend 29 Menschen verletzt worden. Nach Angaben von Bürgermeister Bill de Blasio ist die Ursache zunächst noch ungeklärt, aber man gehe von einem «vorsätzlichen Akt» aus. De Blasio betonte zugleich, dass es keine Hinweise auf eine Verbindung zum Terrorismus gebe. Es bestehe nach bisherigen Erkenntnisse auch kein Zusammenhang mit einer Bombenexplosion am Morgen an einer Renn-Strecke in Seaside Park in New Jersey. Den Angaben zufolge ereignete sich der Vorfall an einer Straße im Manhattaner Bezirk Chelsea.