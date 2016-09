30-Tonnen-Meteorit in Argentinien entdeckt

Buenos Aires - Ein über 30 Tonnen schwerer Meteorit ist bei Ausgrabungen in Nordargentinien gefunden worden. Ein Expertenteam entdeckte den Eisenmeteoriten in der Provinz Chaco, 800 Kilometer nordwestlich von Buenos Aires, wie die Nachrichtenagentur Télam berichtet. Das Einschlagsloch befindet sich auf dem sogenannten Himmelfeld, auf dem vor rund 4000 Jahren ein Meteoritenregen niedergegangen war. Der neue Fund ist der weltweit zweitgrößte Meteorit, nach dem in Namibia ausgegrabenen und über 50 Tonnen schweren «Hoba».