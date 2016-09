32,5 Grad: Höchste Temperatur am Sonntag in Bernburg an der Saale

Offenbach - Nirgendwo in Deutschland ist es am Sonntag so heiß gewesen wie in Bernburg an der Saale. Laut Deutschem Wetterdienst wurde es in dem Ort in Sachsen-Anhalt 32,5 Grad warm. Eine Rekordtemperatur für dieses Jahr ist das nicht: In Saarbrücken wurden im August schon 37,9 Grad gemessen. Über 31 Grad warm war es auch in Langenlipsdorf im brandenburgischen Kreis Teltow-Fläming sowie in Lübben-Blumenfelde im Spreewald.