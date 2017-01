56 Tote bei Revolte in brasilianischer Haftanstalt

Manaus - Bei einer Gefängnisrevolte in Brasilien sind 56 Häftlinge getötet worden. Das teilten die Sicherheitsbehörden des Bundesstaates Amazonas mit. Erst nach 17 Stunden konnten die Sicherheitskräfte die Kontrolle über die Haftanstalt in Manaus wiedergewinnen. Zunächst war von mehr als 60 Opfern die Rede. Bei einer weiteren Meuterei in einer nur 100 Meter entfernten anderen Haftanstalt konnten 87 Häftlinge flüchten. In einem dritten Gefängnis in unmittelbarer Nähe unterdrückten die Sicherheitsbehörden einen Aufstand schnell. Die Revolten waren laut Regierung koordiniert.