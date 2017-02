60 Autounfälle provoziert - Prozess in Kiel beginnt

Kiel – Ein 30-Jähriger soll jahrelang Autounfälle provoziert und Versicherungen so um rund 100 000 Euro geprellt haben. Der Mann soll von heute an auf der Anklagebank sitzen. Zum geplanten Prozessstart eine Woche zuvor war er grippebedingt nicht im Kieler Amtsgericht erschienen. Laut Anklage nutzte der Mann von 2010 bis 2014 passende Verkehrssituationen und das Fahrverhalten anderer Autofahrer aus, um absichtlich in deren Wagen zu fahren. Er soll sie dann wahrheitswidrig bei deren Versicherungen als Unfallverursacher beschuldigt und Schadens- und Schmerzensgeld eingestrichen haben.