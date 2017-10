Abstimmung über Zwangsmaßnahmen gegen Katalonien am Freitag

Madrid - Der Senat in Madrid wird am Freitag über die von der spanischen Regierung beschlossenen Maßnahmen gegen die Separatisten der Region Katalonien abstimmen. Das habe das Präsidium der zweiten Parlamentskammer heute beschlossen, teilte ein Senatssprecher mit. Das grüne Licht des Senats für die Maßnahmen gilt als sicher, da die konservative Volkspartei von Ministerpräsident Mariano Rajoy dort eine absolute Mehrheit hat. Zur Beendigung der Unabhängigkeitspläne in Katalonien will Madrid unter anderem die Regionalregierung absetzen und Neuwahlen zum Regionalparlament in Barcelona ausrufen.