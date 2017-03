Adele bestätigt bei Konzert, dass sie ihren Freund geheiratet hat

Brisbane - Schon seit längerem wurde gemunkelt, dass die britische Sängerin Adele ihren Langzeitfreund Simon Konecki mittlerweile geheiratet hat - jetzt hat sie es selber bestätigt: «Dieses Gefühl, wenn man sich frisch in jemanden verliebt, ist das beste Gefühl auf Erden», so die 28-Jährige während eines Konzerts in Brisbane in Australien. «Ich bin süchtig danach. Allerdings kann ich es jetzt nicht mehr durchleben, weil ich jetzt verheiratet bin.» Auf einem Video, das im Internet kursiert, ist zu sehen und zu hören, wie Fans applaudieren.