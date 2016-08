AfD-Bundeschef Meuthen: AfD würde in Schwerin auch mit NPD stimmen

Schwerin - Die AfD kann sich bei einem Wahlerfolg in Mecklenburg-Vorpommern auch eine Unterstützung der rechtsextremen NPD im Landtag vorstellen. Man müsse in einem Parlament in der Sache abstimmen. Das sagte der Bundesvorsitzende der rechtspopulistischen Partei, Jörg Meuthen, dem «Mannheimer Morgen». Wenn die NPD vernünftige Vorschläge mache, würden sie genauso wenig gegen sie stimmen, wie wenn das bei den Linken der Fall wäre. In dem Bundesland wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Die jüngsten Wahlumfragen sehen die AfD bei 19 bis 21 Prozent, die NPD bei 3 Prozent.