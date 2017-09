AfD in Sachsen stärkste Kraft - «Schlag ins Gesicht» der CDU

Dresden - Die AfD hat bei der Bundestagswahl in Sachsen ihr bundesweit stärkstes Ergebnis eingefahren. Wie die Landeswahlleitung in der Nacht mitteilte, wurde sie mit 27,0 Prozent der Stimmen und einem Vorsprung von nur 0,1 Prozentpunkten vor der CDU stärkste Kraft im Land. Zudem sicherte sich die Partei von Landes- und Bundeschefin Frauke Petry drei Direktmandate. Für die CDU in Sachsen sei das Ergebnis ein «Schlag ins Gesicht», sagte der Dresdner Politologe Hans Vorländer. Es werde deutlich, «dass sich die Menschen nicht mehr mit der CDU identifizieren, zumindest nicht mehr wie früher».