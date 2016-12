Air-Berlin-Chef Pichler wird laut Medienbericht abgelöst

Berlin - Der Chef von Deutschlands zweitgrößter Fluglinie Air Berlin, Stefan Pichler, muss Medienberichten zufolge seinen Hut nehmen. Das «Manager Magazin» und «Bild am Sonntag» schreiben unter Verweis auf Konzernkreise, dass der Manager vor der Ablösung durch Thomas Winkelmann vom Konkurrenten Lufthansa stehe. Laut «BamS» soll die Entscheidung in den nächsten Tagen bekanntgegeben werden. Die Berliner fliegen bereits seit längerem Verluste ein. Finanzspritzen des arabischen Großaktionärs Etihad hielten sie aber in der Luft.