Aktien New York Schluss: Dow fast unverändert

New York - Eine von der Notenbank-Vorsitzenden Janet Yellen angedeutete Leitzinsanhebung noch in diesem Monat hat den New Yorker Aktienmarkt nicht mehr überrascht. Der Dow Jones Industrial schloss mit plus 0,01 Prozent auf 21 005 Punkten. Der Wochengewinn beläuft sich auf 0,9 Prozent. Der Eurokurs zog nach der Yellen-Rede merklich an. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0616 US-Dollar.