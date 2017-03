Alec Baldwin spricht über frühere Drogen- und Alkoholsucht

Los Angeles - US-Schauspieler Alec Baldwin spricht in einem Fernseh-Interview offen über seinen früheren Drogen- und Alkoholmissbrauch. Mit Mitte 20 habe er täglich getrunken und Drogen zu sich genommen, packt Baldwin in der Sendung «Good Morning America» aus. Der US-Sender ABC will das Interview am Montag ausstrahlen, veröffentlichte aber schon Auszüge. Kommende Woche erscheint auch Baldwins Autobiographie «Nevertheless».