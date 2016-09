Angelique Kerber jetzt offiziell Nummer eins im Damen-Tennis

New York - US-Open-Siegerin Angelique Kerber ist jetzt auch offiziell die neue Nummer eins im Damen-Tennis. In der von der Spielerinnenorganisation WTA veröffentlichten Weltrangliste wird die 28-Jährige aus Kiel als erste Deutsche nach Steffi Graf auf Platz eins geführt. Kerber löst die Amerikanerin Serena Williams nach 186 Wochen als Weltranglisten-Erste ab. Die 34-Jährige rutschte nach ihrem Halbfinal-Aus bei den US Open auf Platz zwei zurück. Auf Rang drei folgt die spanische French-Open-Siegerin Garbiñe Muguruza.