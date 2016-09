Angelique Kerber neue Nummer eins der Tennis-Weltrangliste

New York - Angelique Kerber steht als erste deutsche Tennisspielerin nach Steffi Graf an der Spitze der Weltrangliste. Durch das Halbfinal-Aus von Serena Williams bei den US Open löst die 28-Jährige aus Kiel die Amerikanerin als Nummer eins ab. Williams verlor bei dem Grand-Slam-Turnier in New York gegen die Tschechin Karolina Pliskova mit 2:6, 6:7. Kerber trifft im zweiten Halbfinale auf die Dänin Caroline Wozniacki. Unabhängig vom Ergebnis wird Kerber 19 Jahre nach Steffi Graf von Montag an die beste Tennisspielerin auf der WTA-Tour sein.