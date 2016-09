Angelique Kerber neue Nummer eins der Tennis-Weltrangliste

New York - Angelique Kerber ist die erste deutsche Nummer eins im Damen-Tennis nach Steffi Graf. Durch das Halbfinal-Aus von Serena Williams bei den US Open löst die 28-Jährige aus Kiel die 22-malige Grand-Slam-Siegerin aus den USA ab. Kerber erreichte anschließend in New York das Endspiel. Sie gewann im Halbfinale gegen die Dänin Caroline Wozniacki. Williams stand insgesamt 309 Wochen auf Platz eins, zuletzt egalisierte sie mit 186 Wochen am Stück den Rekord von Steffi Graf.