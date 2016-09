Angreifer verletzt zwei Menschen in Berliner Rathaus

Mit einer Stichwaffe hat ein Unbekannter im Rathaus von Berlin-Neukölln zwei Menschen verletzt. Ein Mitarbeiter erlitt eine Stichverletzung am Oberkörper, wie die Polizei mitteilte. Zudem wurde ein Wachmann leicht an der Hand verletzt, als er einzugreifen versuchte.

Beide Männer kamen in ein Krankenhaus, sie sind laut Polizei aber nicht in Lebensgefahr. Der Täter ist weiter auf der Flucht. Die Polizei fahndet nach ihm und hörte im Rathaus Zeugen an. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich nicht um eine wahllose Tat, sagte ein Polizeisprecher. Den Mitarbeitern sei der Angreifer bekannt gewesen. Ob es sich bei der Tatwaffe um ein Messer oder einen anderen Gegenstand handelt, sagte die Polizei zunächst nicht.

Aus dem Rathaus Neukölln hieß es, die Tat sei von einem Kunden der Abteilung für soziale Wohnungshilfe begangen worden. Es gehe um einen Obdachlosen. Dieser soll demnach in die Sprechstunde gestürmt sein, weil er mit seiner Unterbringung unzufrieden war. «Er zeigte keinerlei Gesprächsbereitschaft», sagte eine Sprecherin. Den Verletzten gehe es den Umständen entsprechend gut.

Unmittelbar nach der Tat wurden die Rathaus-Mitarbeiter angewiesen, in ihren Büros zu bleiben. Es sei unklar gewesen, ob sich der Täter noch im Gebäude befinde, sagte die Sprecherin. Inzwischen stehe den Mitarbeitern psychologische Betreuung zur Verfügung.

Über den Vorfall, der sich kurz nach 9.30 Uhr ereignete, hatten zuerst die «Berliner Zeitung» und der «Tagesspiegel» online berichtet.