Apple kündigt iPhone 7 an

San Francisco - Apple hat ein neues iPhone 7 mit weitgehend unverändertem Design vorgestellt. Zugleich wurde die Technik im Inneren des Geräts deutlich erneuert, wie Marketingchef Phil Schiller in San Francisco sagte. So sei die Kamera verbessert worden. Außerdem sei es jetzt besser gegen Wasser geschützt. Das iPhone ist das wichtigste Apple-Produkt und brachte zuletzt mehr als die Hälfte der Erlöse des Konzerns ein. In diesem Jahr gehen die iPhone-Verkäufe erstmals seit dem Start des Geräts zurück.