Arbeitgeber warnen vor längerem Arbeitslosengeld

Berlin - Deutschlands Arbeitgeber machen Front gegen die von der SPD angepeilte Verlängerung des Arbeitslosengelds. So ein Schritt wäre «eine fatale Rolle rückwärts», sagte Peter Clever vom Arbeitgeberverband BDA. An diesem Montag will Arbeitsministerin Andrea Nahles als zuständige Leiterin einer Arbeitsgruppe zum SPD-Wahlprogramm ihre Vorschläge präsentieren. Dabei soll es unter anderem um die künftige Ausgestaltung des Arbeitslosengeldes I gehen. Clever mahnte: «Je länger jemand arbeitslos ist, desto schwieriger wird der Wiedereinstieg in Beschäftigung.»