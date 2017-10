Argentinien schafft WM-Qualifikation für Russland 2018

Quito - Dank eines überragenden Lionel Messi hat Argentinien ein peinliches Scheitern abgewendet und die Qualifikation für die Fußball-WM 2018 in Russland geschafft. Beim 3:1 in Ecuador erzielte Messi nach frühem Rückstand alle drei Tore. Neben dem schon qualifizierten Brasilien löste außerdem Uruguay als Zweiter vor Argentinien das WM-Ticket. Ebenfalls in Russland dabei ist Kolumbien. Peru trifft in Play-Off-Spielen auf Ozeaniensieger Neuseeland. Copa-América-Sieger Chile hat die Qualifikation für die WM verpasst.