Argentiniens Teamchef Bauza gefeuert

Buenos Aires - Argentiniens Teamchef Edgardo Bauza ist vom Fußballverband AFA entlassen worden. «Wir haben Bauza mitgeteilt, dass er nicht mehr der Trainer der Auswahl ist», sagte AFA-Präsident Claudio Tapia am Abend. Bauza hatte die «Albiceleste» 249 Tage geführt, zuletzt aber in der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland keine großen Erfolge verbucht. Argentinien läuft aktuell Gefahr, die WM zu verpassen. Wer jetzt die Mannschaft trainieren soll, war vorerst nicht bekannt.