Es sind herzerwärmende Bilder: die kleine Sophia tanzt mitten in einem Krankenhaus. Eigentlich wartet das kleine Mädchen auf seine Chemotherapie. Denn sie leidet an Histiozytose X, einer seltenen Krebsform. Doch als Sophia hört, wie ihr Arzt auf einer Ukulele spielt, folgt sie der Musik – und ist begeistert. Dr. Martins ist der Lieblingsarzt des kleinen Mädchens. Eigentlich hat er seine Ukulele dabei, um ältere Patienten aufzumuntern, doch in diesem Fall bekommt eben Sophia ein Privatständchen. Und ist – zur Freude aller – einfach nur glücklich.