Atléticos Torres nach Sturz im Krankenhaus

La Coruna - Stürmerstar Fernando Torres hat sich beim 1:1 von Atlético Madrid bei Deportivo La Coruña am Kopf verletzt und ist in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort werde der Fußball-Profi untersucht, teilte Atlético nach dem Auswärtsspiel mit. «Der Spieler wird die Nacht zur Beobachtung im Hospital bleiben», erklärte der Club. Der Welt- und Europameister war nach einem Zweikampf mit Alejandro Bergantinos in der Schlussphase der Begegnung nahzu ungebremst mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen.