Auf Rekordhitze folgt Abkühlung - Warnung vor Unwetter

Stuttgart (dpa) - Auf die Rekordhitze der vergangenen Tage folgt zum Start in die neue Woche eine Abkühlung. Bereits für heute warnte der Deutsche Wetterdienst in Stuttgart vor Gewittern mit Hagel und Starkregen in verschiedenen Landesteilen. «Das wird bis Montagmorgen so weitergehen», sagte ein DWD-Sprecher. Lokal können der Prognose zufolge mehr als 25 Liter Regen pro Quadratmeter in kurzer Zeit fallen. Die Abkühlung folgt auf den bisher wärmsten Tag des Jahres: In Saarbrücken-Burbach wurden laut DWD gestern 37,9 Grad gemessen. Bereits zum Herbstbeginn am 1. September soll es wieder heiß werden.