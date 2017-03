Ausflugsdampfer läuft in Hamburg auf Grund

Hamburg - Ein Ausflugsdampfer mit etwa 50 Passagieren ist am Abend auf der Elbe in Hamburg auf Grund gelaufen. Das teilten Polizei und Feuerwehr mit. Es sei niemand verletzt worden. Alle Passagiere und ein Hund seien mit Kleinbooten an den Anleger Wittenbergen im Stadtteil Rissen gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Anschließend seien sie mit einem Bus wieder in die Innenstadt gefahren worden. Gegen 22.00 Uhr sei der «Große Michel» dann wieder flott gemacht worden.