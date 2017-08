Außenminister Gabriel besucht Anschlagsort in Barcelona

Barcelona trauert weiter um die Opfer des Anschlags vom Donnerstag. Am Anschlagsort auf der Flaniermeile Las Ramblas legten Menschen am Samstag Blumen nieder und entzündeten Kerzen. Darunter auch Außenminister Sigmar Gabriel: "Jetzt gilt es natürlich den Angehörigen und Opfern zu helfen und gleichzeitig die Zusammenarbeit in Europa weiter so gut zu entwickeln, wie das ja in den letzten Monaten bereits geklappt hat. Aber es gibt leider keine absolute Sicherheit gegenüber feigen Mördern. Das ist leider die Erkenntnis, die wir haben." Unterdessen gehen die Ermittlungen unter Hochdruck weiter und wurden auf Frankreich ausgeweitet. Dort fahnden die Behörden Polizeikreisen zufolge nach dem Fahrer eines weißen Lieferwagens. Nach Medienberichten ist der Wagen eines von drei Autos, das die Attentäter gemietet haben sollen.