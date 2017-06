Fotos, die Geschichte(n) schrieben

Wo verläuft die Grenze zwischen Kunst- und Pressefotografie? Kann man sie überhaupt festlegen? Um diese und andere Fragen geht es bei der Ausstellung "Foto.Kunst.Boulevard", die noch bis zum 9. Juli im Berliner Martin-Gropius-Bau zu sehen ist.

Das Museum präsentiert Bilder von 26 Fotografinnen und Fotografen, darunter bekannte Namen wie DFB-Elf-Fotograf Paul Ripke und Mode-Fotografin Esther Haase. "Die Ausstellung ist ein eindrucksvolles Dokument unserer Zeit", sagt Walter Smerling, Kurator der Ausstellung. "Die Bilder sind direkt, anschaulich, wirklichkeitsnah, erfüllt von Atmosphäre, von den Gefahren und Kräften des modernen Lebens."

Die Ausstellung zeigt Fotos aus 65 Jahren "Bild"

Anlass für die Bilderschau ist das 65-jährige Bestehen der "Bild"-Zeitung, die auf ihren Seiten Fotos seit jeher großen Raum gibt - "gedrucktes Instagram", nennt das der frühere "Bild"-Chef Kai Diekmann, der um die Macht der Bilder weiß.



Viele der ausgestellten Bilder wurden in Deutschlands auflagenstärkster Zeitung abgedruckt, obwohl einige Fotografen zunächst Berührungsängste mit dem Boulevard hatten. Längst sind ihre Fotos aber im kollektiven Gedächtnis der Deutschen fest verankert. "Foto.Kunst.Boulevard" erzählt die Geschichten der einzelnen Bilder und der Fotografen - etwa die von Daniel Biskup, dem es gelang, so dicht an den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl heranzukommen wie kaum ein Anderer.

Die Ausstellung "Foto.Kunst.Boulevard" läuft noch bis zum 9. Juli 2017 Martin-Gropius-Bau in Berlin. Geöffnet ist täglich, außer dienstags von 10 bis 19 Uhr, der Eintritt beträgt 5 Euro, ermäßigt 3 Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.gropiusbau.de.