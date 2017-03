Auswärtiges Amt verschärft Reisehinweise für die Türkei

Berlin - Das Auswärtige Amt in Berlin hat seine Reisehinweise für die Türkei mit Blick auf das türkische Referendum zur Einführung eines Präsidialsystems am 16. April verschärft. «Im Zuge des Wahlkampfes muss mit erhöhten politischen Spannungen und Protesten gerechnet werden, die sich auch gegen Deutschland richten können», heißt es in dem Zusatz. Hiervon könnten im Einzelfall auch deutsche Reisende in der Türkei betroffen sein. Ihnen werde daher empfohlen, sich von politischen Veranstaltungen und grundsätzlich von größeren Menschenansammlungen fernzuhalten.