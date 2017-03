Axt-Angreifer ist psychisch krank

Düsseldorf - Der Mann, der in Düsseldorf mehrere Menschen mit einer Axt verletzt hat, ist psychisch krank. In seiner Wohnung sei ein Attest gefunden worden, das ihm eine «paranoide Schizophrenie» bescheinige, sagte ein Polizeisprecher. Sein Bruder habe berichtet, dass er sich vor einer Woche eine Axt gekauft habe, weil er sich verfolgt fühle. Der 36-Jährige hatte am Mittwoch neun Menschen teils schwer verletzt. Er selbst sprang auf der Flucht mehrere Meter in die Tiefe und verletzte sich dabei schwer.