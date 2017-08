Gaffer feuern Mann an, der vom Hoteldach springen will

Am Montagabend ist es vor einem Hotel in Baden-Baden zu unglaublichen Szenen gekommen. Schaulustige haben einen Mann auf einem Vordach des Gebäudes zum Sprung in die Tiefe animiert. Der Mann habe sich in einer seelischen Ausnahmesituation befunden, teilte die Polizei mit.



Polizei nennt Verhalten beschämend

Zahlreiche Gaffer hätten die Szene nicht nur mit Smartphones gefilmt, sondern den Mann sogar zum Springen ermutigt. Ein Polizeisprecher nannte das Verhalten beschämend. Die Beamten brachten den Mann schließlich dazu, das Dach zu verlassen und sich in eine Fachklinik bringen zu lassen.

Sie haben selbst suizidale Gedanken? Zu jeder Lebenslage und rund um die Uhr bietet die Telefonseelsorge anonym und kostenlos ein offenes Ohr und Beratung unter Telefon: 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222.



Auch eine Beratung über E-Mail ist möglich.

Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.