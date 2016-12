Bahn-Tarifverhandlungen mit GDL ohne Ergebnis

Berlin - Die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL sind auch in der sechsten Runde ohne Ergebnis geblieben. Beide Seiten gingen in Berlin auseinander, ohne einen neuen Verhandlungstermin zu vereinbaren. Streiks sind zunächst jedoch ausgeschlossen. «Fakt ist, dass die Weihnachtszeit wie von uns bereits vorher mitgeteilt eine friedvolle Weihnachtszeit bleibt», sagte GDL-Chef Claus Weselsky. In den Verhandlungen für rund 35 000 Beschäftigte fordert die Gewerkschaft neben mehr Gehalt vor allem bessere Arbeitszeit- und Ruhetagsregeln.